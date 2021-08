Is my holiday destination on the green, amber or red list?

Changes to the green, amber and red travel lists have been announced.

This is how they will look for England, Scotland and Northern Ireland from 4am on Sunday:

Travellers arriving in the UK from green-list locations do not need to self-isolate (Yui Mok/PA) (PA Archive)

Green list:AnguillaAntarctica/British Antarctic TerritoryAntigua and BarbudaAustriaAustraliaBarbadosBermudaBritish Indian Ocean TerritoryBruneiBulgariaCayman IslandsCroatiaDominicaFalkland IslandsFaroe IslandsGermany

GibraltarGrenadaHong KongIcelandIsrael and JerusalemLatviaMadeiraMaltaMontserratNew Zealand

NorwayPitcairn, Henderson, Ducie and Oeno IslandsRomaniaSlovakiaSloveniaSouth Georgia and South Sandwich IslandsSt Helena, Ascension and Tristan da CunhaTaiwanTurks and Caicos Islands

Arrivals from amber tier countries must self-isolate at home for 10 days (Andrew Matthews/PA) (PA Archive)

Amber list:Akrotiri and DhekeliaAlbaniaAlgeriaAndorraArmeniaArubaAzerbaijanThe BahamasBahrainBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBritish Virgin IslandsBurkina FasoCambodiaCameroonCanadaCentral African RepublicChadChina

ComorosCongoCook Islands, Tokelau and NiueCote d’IvoireCuracaoCyprusCzech Republic (Czechia)DenmarkDjiboutiEl SalvadorEquatorial GuineaEstoniaFijiFinlandFranceFrench PolynesiaGabonThe GambiaGhanaGreeceGreenlandGuadeloupeGuatemalaGuineaGuinea-BissauHondurasHungaryIndia

IranIraqItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalaysiaMaliMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMicronesiaMoldovaMonacoMontenegroMorocco

NauruNetherlandsNew CaledoniaNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaThe Occupied Palestinian TerritoriesPalauPapua New GuineaPolandPortugal (except Madeira)QatarRussiaSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSolomon IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSt Kitts and NevisSt LuciaSt MaartenSt Martin and St BarthelemySt Pierre and MiquelonSt Vincent and the GrenadinesSwedenSwitzerlandSyriaTajikistanThailandTimor-LesteTogoTongaTurkmenistanTuvaluUkraineUnited Arab EmiratesUnited States

UzbekistanVanuatuVietnamWallis and FutunaWestern SaharaYemen

Red list:AfghanistanAngolaArgentinaBangladeshBoliviaBotswanaBrazilBurundiCape VerdeChileColombiaCongo (Democratic Republic)Costa RicaCubaDominican RepublicEcuadorEgyptEritreaEswatiniEthiopiaFrench GuianaGeorgiaGuyanaHaitiIndonesiaKenyaLesothoMalawiMaldivesMayotteMexico

MongoliaMozambiqueMyanmarNamibiaNepalOmanPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesReunionRwandaSeychellesSierra LeoneSomaliaSouth AfricaSri LankaSudanSurinameTanzaniaTrinidad and TobagoTunisiaTurkey

UgandaUruguayVenezuelaZambiaZimbabwe